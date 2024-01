Фермерите в Гърция започнаха да блокират - засега символично, централни пътища. Причината е, че не са доволни от помощта, която днес им обеща премиерът Кириакос Мицотакис.

Десетки трактори блокираха движението на магистралата при Лариса в двете посоки. Полицията пренасочи движението на автомобили по обходни маршрути.

Greek farmers also form major blockades in central Greece in solidarity. pic.twitter.com/Gm4P7IZNQi — MaggieView (@Magdaview12) January 26, 2024

След повече от час земеделците пуснаха движението и заявиха, че засега само символично протестират, като израз на недоволство от мерките, които по-рано днес премиерът Мицотакис обяви в помощ на аграрния сектор.

GREECE - Farmers in lockstep.



Greek farmers escalate protests against net zero taxes and globalist policies.



No farmers = no food !



pic.twitter.com/Ut93skP2ya — Persephone (@persephvoice) January 31, 2024

Жива верига направиха земеделците на пътя Лариса - Козани. Друга тактика прилагат събралите се фермери при пътен възел Антилис в близост до град Ламия на магистралата Атина - Солун. Блокират и отварят пътя през час.

От област Фтиотида съобщават, че са в готовност да блокират всички пътни връзки.

Засега няма напрежение в северната част на Гърция в близост до българската граница. Там на няколко места има струпани трактори до централни пътища, но без да пречат на движението.