Мъж рани девет души в Лондон, като хвърли по тях разяждащо вещество, предаде CNN. Сред пострадалите има и майка с две деца. Нападението се е случило в сряда вечерта.

Лондонската полиция съобщи, че заподозреният е забелязан да бяга от местопроизшествието в южния лондонски квартал "Clapham". Арестувани все още няма.

A woman and her two young daughters were in a hospital on Thursday being treated for injuries after a man threw a corrosive substance at them in south London. https://t.co/yUo7D3t5ba