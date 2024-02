Лидерите от ЕС днес постигнаха единодушно съгласие на Украйна да бъде отпусната допълнителна помощ на стойност 50 милиарда евро, като преодоляха продължаващата от седмици съпротива от страна на Унгария, предаде „Ройтерс”, като се позова на председателя на Европейския съвет.

Унгария е готова на компромис с европейската помощ за Украйна

Преди началото на срещата лидерите от ЕС засилиха натиска срещу Унгария да вдигне ветото си и казаха на премиера Виктор Орбан, че трябва да реши на чия страна е на фона на екзистенциалното предизвикателство на войната на Русия.

„Имаме сделка. Единство”, заяви председателят на Европейския съвет Шарл Мишел в своя публикация в X (Twitter). „Всички 27 лидери дадоха съгласие за допълнителния пакет с подкрепа за Украйна на стойност 50 милиарда евро в рамките на бюджета на ЕС”, добави той.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…