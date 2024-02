Двама въоръжени нападатели са взели за заложници седем души в Северозападна Турция, като протест срещу войната между Израел и групировката "Хамас" в Газа.

Местните медии публикуваха снимка на един от предполагаемите похитители във фабриката в Гебзе, окръг Коджаели - мъж, който изглежда носи колан с експлозиви и държи пистолет.

BREAKING: HOSTAGE SITUATION IN TURKEY. A Hamas supporter armed with a gun and a suicide bomb has taken 7 Procter & Gamble employees hostage in Gebze, east of Istanbul Turkey. pic.twitter.com/km69mbqkZw

Предполага се, че действията на заподозрените имат за цел да привлекат вниманието върху загубите на човешки живот в палестинския анклав. Около 27 000 души са били убити в израелската военна операция от 7 октомври миналата година, според контролираните от "Хамас" здравни власти. Полицията блокира околните пътища около фабриката и се опитва да преговаря с похитителите.

Turkish media reports an armed individual has taken employees of the Procter & Gamble plant hostage in Kocaeli province.



The police are on the scene. No further details yet.



RT pic.twitter.com/2chPSdZoVl