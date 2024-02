В центъра на Атина, близо до сградата на Министерството на труда, снощи избухна бомба и нанесе щети на сградата. При взрива няма пострадали, съобщава в. „Катимерини“. Полиция и пожарникари са обезопасили района, след като устройството е било взривено в 1.29 сутринта местно време, а Отделът за борба с тероризма разследва взрива.

#Attica #Greece🇬🇷- Reports of material damage after explosion of bomb outside the Ministry of Labour and Social Security office building on Stadiou Street in #Athens pic.twitter.com/UuYFEcKeFg