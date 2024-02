Саундтракът на "Аргайл: Супершпионин" съчетава диско енергия и тайна песен на "Бийтълс. Това твърди носителят на награда "Грами" Лорн Балф. Той посочва, че е бил насърчен да излезе от зоната си на комфорт заради новия шпионски филм, а резултатът е вдъхновен от диско музиката и включва строго секретна песен на Ливърпулската четворка.

Саундтракът към продукцията, режисирана от Матю Вон, съдържа две песни в изпълнение на актрисата и певица Ариана ДеБоуз.

"Матю ми се обади и каза: "Добре, направихме филма, ти току-що спечели "Оскар". Нека да създадем нещо друго". И ми предложи идеята за песента Electric Energy", казва ДеБоуз. Тя спечели "Оскар" за най-добра актриса в поддържаща роля за превъплъщението си във филма на Стивън Спилбърг "Уестсайдска история" от 2021 г. "Толкова се забавлявах да експериментирам с диско жанра. И ми харесва, че мелодията звучи в целия филм". твърди певицата.

По подобен начин Вон се свързва и с Балф за сътрудничество в "Аргайл: Супершпионин". За първи път музикантът, чиято кариера обхваща над сто филма, както и телевизионни предавания и видеоигри, пише музиката заедно с режисьора. "Това беше пълно, истинско сътрудничество 50 на 50 по фейстайм, където пишехме мелодии", казва Балф.

Вон има и още една изненада. Около година преди завършването на работата по филма Джайлс Мартин, син на покойния продуцент на "Бийтълс" Джордж Мартин, предлага да помогне и да намери мелодия за героинята Ели Конуей. "Матю търсеше песен за Ели, а Джайлс каза: "Мисля, че имам нещо", спомня си Балф.

Сингълът Now And Then, представен като последната песен на "Бийтълс", беше направен с помощта на изкуствен интелект. "Не мисля, че дори знаех кой пее, когато я слушах за първи път", каза Балф. Песента е издадена през ноември 2023 г. и сега заема важно място в "Аргайл: Супершпионин".