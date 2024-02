Учени откриха нов вид летящ динозавър на шотландския остров Скай. Крилатото влечуго, наречено Ceoptera evansae, е живяло преди около 168 милиона години. Според учените новият вид принадлежи към група на птерозаври, известни като Darwinoptera, чиито вкаменелости са открити и в Китай.

It's finally here! Please welcome the newest pterosaur, Ceoptera evansae from the Isle of Skye. Thanks to the hard work of Dave Unwin, @AllingtonJones @EmilyLizeeBrown @AndrewRCuff and of course @NHMdinolab this has finally seen the light of day after being found in 2006. 1/n pic.twitter.com/nECgGUvU7u