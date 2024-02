Известен британски микроскулптор направи златен дракон, който е по-малък от главата на кибритена клечка. Изработката на миниатюрното създание по случай започналата Година на дракона по китайския календар е отнела четири месеца на 66-годишния Уилард Уигън от Бирмингам.

Скулпторът е изработил ръчно дракона с червени очи от едно-единствено късче злато. За да оформи извивките му, той е използвал микроскопична закалена стомана. Уигън споделя, че неговият миниатюрен дракон е най-трудното нещо, което някога е правил. Той допълва, че не планира да го възпроизвежда отново, тъй като работата по него е била "кошмар".

Скулпторът разказва, че е допуснал няколко грешки, докато е създавал миниатюрния златен дракон, като по думите му е трябвало да работи между ударите на сърцето си и да контролира собственото си дишане, за да не обърка нещо.

