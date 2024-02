Тройно убийство и самоубийство шокира Гърция. Недоволен бивш служител отишъл въоръжен във фирма за морски превози и застрелял трима души. След това сам отнел живота си.

Боен курс за жени: Украинки се учат да стрелят, искат да влязат в армията (ВИДЕО)

🚨🇬🇷BREAKING: MASS SHOOTING IN GREECE - 4 DEAD



A former employee of a shipping company stormed its offices armed with a rifle.



He killed the head of the company and two women before killing himself.



The incident occurred in Glyfada, Athens.



Source: Reuters pic.twitter.com/JWduOaQWyg