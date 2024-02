Голям пожар в увеселителен парк в западния шведски град Гьотербог, предаде "Ройтерс". Огромни стълбове от гъст черен дим са се издигнали над втория по-големина град в страната. "Асошиейтед прес" отбелязва, че комплексът е един от най-големите от този вид в Северноевропейските страни.

Пожарът се е разпространил в района на няколко водни пързалки в лунапарка "Лизеберг", които още не са отворени за посетители. Пристигналите на мястото полицаи и пожарникари не са могли веднага да установят дали има пострадали.

Хората в намиращи се наблизо хотел и административни сгради са били евакуирани, съобщи шведската новинарска агенция ТТ. "Не е постъпвала информация за пострадали. В момента проучваме дали наистина е така", каза шефът на пресслужбата на "Лизеберг" Мартен Вестлунд.

