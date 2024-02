Първата ни ракета Григор Димитров победи Мартон Фучович с 6:3, 7:5 в мач от осминафиналите на турнира от сериите ATP500 в Ротердам, Нидерландия, пише gong.bg.

Срещата на Централния корт започна равностойно, но българинът успя да направи пробив за 5:3 и така грабна първия сет.

Вторият сет също беше доста оспорван, като и двамата спасиха по няколко брейк-пойнта. Все пак отново Гришо беше този, който стигна до пробив при 6:5, а след това спечели сета и мача. 13-ият в света ще срещне на четвъртфинал победителя от мача между Александър Шевченко и Холгер Руне.

Most wins in 2024 ✅@GrigorDimitrov gets past Fucsovics 6-3 7-5 to record his 12th win of the season 🤩#abnamroopen pic.twitter.com/TmUqcHMSy4