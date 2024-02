Григор Димитров победи Александър Шевченко със 7:6 (2), 3:6, 6:4 в четвъртфинал от турнира от категория АТР 500 в Ротердам, Нидерландия. Българинът премина през доста трудности, за да се класира на полуфинала на надпреварата за втора поредна година, предаде gong.bg .

