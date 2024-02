Григор Димитров не успя да се класира за финала на турнира в Ротердам, след като загуби от Алекс де Минор с 4:6, 3:6, предаде gong.bg .

СЕТ I

Григор спечели жребия и избра да сервира, но това не му донесе успех в началото. Де Минор показа страхотна защита и набързо поведе с 40-0, а форхенд в мрежата на българина означаваше ранен пробив - 0:1. Австралиецът продължи с аглесивната си игра и на своето подаване и това му донесе успех с 40-15 и резултатът вече е 0:2. Трудното начало не разклати Григор и с прекрасен сервис гейм на нула намали - 1:2. Следващият гейм започна с ретур в аут от Григор, а след това влезе в разиграване, но бекхенд по правата в аут означаваше 0-30. Последва страхотна размяна на удари, която завърши с удар в аут на Де Минор, а изравняването дойде по подобен начин - 30-30. Димитров стигна и до шанс да върне в пробива, но този път форхендът му не намери линията - 40-40. По перфектен начин обаче завърши брилянтна атака - с бекхенд по късия диагонал. За съжаление и вторият шанс бе спасен от Де Минор. Качествен сервис донесе предимство на австралиеца и той не го изпусна - 1:3.

Със светкавичен сервис гейм на нула Григор не позволи на съперника си да се откъсне в резултата - 2:3. Отговорът на Де Минор бе впечатляващ - той не позволи да му бъде взета дори точка и това означава 2:4. Подаването на Гришо започна с размяна на точки, но след това българинът вдигна оборотите и форхендът на Де Минор се спря в мрежата - 30-15. Ас и невърнат сервис сложиха точка на гейма - 3:4. Димитров спечели размяна на бекхенди по диагоналите за 15-15, но веднага след това съперникът направи третия си ас. Със супер ретур и контрол над форхендите си българинът стигна до 30-30, а сервис-мрежа послужи на австралиеца за 40-30. Суперфорхенд на Гришо доведе до 40-40, но непредизвикана грешка на нашия тенисист даде предимство на Де Минор, който след това намери линията с брилянтен бекхенд - 3:5.

Dimitrov and De Minaur are putting on a spectacular semi-final show 🍿@abnamroopen | #abnamroopen pic.twitter.com/1eRF0UWBsW