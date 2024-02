Руското министерство на вътрешните работи отново включи брата на Алексей Навални - Олег, в списъка на издирваните лица. Това съобщава ТАСС, като се позовава на базата данни на ведомството.

The Russian Ministry of Internal Affairs has once again placed Oleg Navalny, brother of deceased Russian opposition leader Alexei Navalny, on the wanted list under a criminal article in connection with the opening of a new criminal case against him. https://t.co/FohLhAt0AG