Съединените щати смятат, че Русия разработва базирано в Космоса ядрено оръжие за противодействие на сателити. Неговата детонация може да наруши всичко - от военните комуникации до мобилните приложения за споделено пътуване.

Според американски източник системата ще включва ядрено взривно устройство, поставено в орбита.

Владимир Путин заяви, че Русия е против разполагането на ядрени оръжия в Космоса, а неговият министър на отбраната категорично отрече съобщенията, че Русия разработва ядрен потенциал за Космоса.

Руският товарен кораб "Прогрес МС-25" беше изстрелян към МКС

U.S. has informed its allies that Russia will have gained the capability to deploy its new anti-satellite nuclear weapon in space by the end of the year - Bloomberg#Russia #Ukriane #Nuclear pic.twitter.com/HaBhzOjz5S