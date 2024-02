Най-малко двама души са загинали, а други двама са били ранени при срутването на строящ се мост в Лохем в източната част на Нидерландия. Причината за инцидента е промишлена авария, написаха регионалните институции по безопасност.

Работниците са вдигали арката, когато се е чул силен взрив и тя е започнала да се люлее, след което е паднала, съобщиха от местния вестник „Де Стентор”.

