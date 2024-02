„София Филм Фест” показва „Прекрасни дни” на Вим Вендерс и „Присила” на София Копола, съобщават от „Арт фест”.

Елвис Пресли - легендата

„Присила” ще бъде показан в зала 1 на НДК, във вечерта на раздаване на наградите на 28-ия фестивал – 23 март, и американската гала на фестивала.

Димитър Маринов се присъединява към Международното жури на 28-ия "София Филм Фест"

"Присила“ получи наградата „Купа Волпи“ за най-добра актриса - Кейли Спейни, а Венецианския фестивал – номинация за „Златен лъв“. До момента Спейни има десет номинации за своето превъплъщение в любимата Елвис Пресли. София Копола създава сценария по биографията "Elvis and Me" с разрешението на Присила Пресли и съавторката на книгата Сандра Хармън. В центъра на историята е невинното и чаровно младо момиче, в което се влюбва легендарния и неустоим Елвис. В ролята на легендарния изпълнител влиза звездата от сериала "Еуфория" Джейкъб Елорди.

