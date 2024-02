Четирима ученици са били ранени при нападение в гимназия в западния германски град Вупертал, предаде ДПА. Полицията е арестувала вероятния извършител. Той е ученик от същото училище и също е ранен.

🚨🚨🚨Knife attack at a school in #Germany



This morning, a classmate with a knife attacked several students at Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal. Four people were injured. Over 100 police officers arrived at the scene, and the assailant was apprehended. The motives behind… pic.twitter.com/Y0ro1qf9mz