Броени дни след еуфорията от края на Зимната олимпиада в Пекин през 2022 г. светът замлъкна от ужас. В ранните часове на 24 февруари Русия започна военна офанзива в Украйна, определена от Кремъл като „специална военна операция“.

В изненадващо телевизионно обръщение президентът Владимир Путин каза:

Военните действия в Украйна засегнаха всеки аспект от живота не само в Европа – доставките на газ, износът на зърно, финансовите пазари, политическата картина по света. Отключи се и нов бежански проблем. Сред най-засегнатите обаче се оказа медийният свят. Неверни твърдения, забранени телевизии, ограничена интернет информация, манипулирани снимки и видеа, държавна пропаганда. В океана от информация далеч не всичко, което четем, гледаме и слушаме за войната в Украйна, отговаря на истината.

Сред най-емблематичните битки на територията на информацията беше Буча.

В края на март, на около 40 км северозападно от Киев, бяха открити над 400 убити цивилни граждани - тела, премазани от танкове, вързани и изтезавани, разстреляни хора. Първоначално руското правителство твърди, че при изтеглянето на войските от Буча на 30 март трупове по улиците не е имало. Сателитни снимки и проверени кадри обаче показаха обратното – телата на стотиците убити са факт. ООН обяви, че започва разследване.

Биологични оръжия, финансирани от САЩ

Малко след началото на войната в публичното пространство се разпространи слух, че САЩ са финансирали, разработили и изпълнили секретни програми за биологични оръжия в украински лаборатории. Тествали са ги върху местното население и са снабдили Украйна с тях, за да атакува Русия. Зеленски отхвърли обвиненията. Пентагонът излезе с официално опровержение.

ООН също обяви, че няма никакви данни за наличието на тайни биологични оръжия в Украйна. Учени и експерти от различни държави представиха информация за работата на биолаборатории в Украйна, които обаче работят за изучаването и идентифицирането на патогени. И определиха информацията на Русия като преднамерена манипулация. И до момента никой не е намерил доказателства за съществуването на лаборатории в Украйна, които произвеждат биологични оръжия.

Хиляди манипулирани снимки и видео кадри заляха интернет пространството

Фалшиви апокалиптични снимки показаха предполагаема атака над украинския град Мариупол. Проверка на разпространените кадри показа, че те са стари - от гръмотевична буря, от която се чуват оглушителни звуци. Видеото със силен звук и внезапни проблясъци в небето е заснето в руския град Волжск на 28 юни 2021 г. В часовете след началото на руската инвазия в Украйна хиляди потребители споделиха изображенията в Twitter, Facebook, Instagram и TikTok.

В социалните мрежи бяха разпространени и кадри, с които се твърдеше, че Русия е показала атомна бомба след инвазията в Украйна. „Русия показва атомна бомба от 50 мегатона (Цар), 4000 пъти по-мощна от тази на Хирошима“, предупреждава потребител, който сподели видео в TikTok, на което може да се види как мъже откриват гигантско взривно устройство. Оказа се, че кадрите са на реплика, показана през 2015 г. на изложение за най-мощното ядрено оръжие в историята, взривено през 1961 г. На излъчените кадри може да видите логото на руската телевизионна мрежа RT, която публикува това съдържание в канала си в YouTube на 23 август 2015 г.

Една от най-популярните снимки от началото на войната в Украйна е на момиче, седнало в автобус с оръжие в ръка. Фотосът, публикуван в мрежите, придружен с коментари като „Ежедневието в Украйна“ или „Младо украинско момиче, отиващо на работа в автобус, но подготвено в случай на руска инвазия“. Проверка на изображението показа, че снимката изобщо не е направена в Украйна, нито е актуална. Кадърът е от Русия и е заснет през 2020 г. Главният герой е руската инфлуенсърка Екатерина Гладких, която се връща от снимки в родината си през март 2020 г., Впоследствие тя се превърна в лице от популярно меме.

As noted by France 24 (French television channel), this photo does not date from 2022, and was not taken in #Ukraine. It was caught on a bus on March 27, 2020, in Siberia, and shows #EkaterinaGladkikh, a young Russian accustomed to staging herself for her Instagram account. pic.twitter.com/55yABHqLHw