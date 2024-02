Австрийските власти разследват убийствата на три жени в столицата Виена в рамките на един ден. Те са намерени намушкани до смърт в публичен дом.

Телата на трити млади жени бяха открити с фатални рани от нож в публичен дом в квартал "Бригитенау", след като свидетел сигнализира в полицията.

Fünf Frauen an einem Tag sind heute in Ö erfordert worden!!! Das ist sooo unfassbar!!!! Mord-Alarm! Drei tote Frauen in Wiener Massagesalon – Wien | https://t.co/pSJNJ8Uega https://t.co/MbzBo1Eprh