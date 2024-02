Невзривена бомба от времето на Втората световна война, която, след като бе намерена, предизвика една от най-големите евакуации в мирно време в историята на Великобритания, бе детонирана успешно в открито море.

Огромната 500-килограмова бомба бе намерена във вторник в задния двор на къща в Плимут, пристанищен град на югозападното крайбрежие на Великобритания. Повече от 10 000 местни жители бяха евакуирани, за да се гарантира тяхната безопасност, докато под военен конвой невзривената бомба бе транспортирана през гъсто населен жилищен район до спусково съоръжение и качена на ферибот, откъдето бе превозена в открито море.

برطانیہ: ورلڈ وار ٹو کا بم ملنے سے ناکارہ کرنے تک کی ڈرون فوٹیج

Thousands of Plymouth residents returned home on Saturday, who were evacuated after an unexploded WW2 bomb was discovered in the city. The device was transported to the sea and detonated under water.#plymouthbomb pic.twitter.com/wZIkRqJaZL