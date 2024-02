Земетресение с магнитуд 5,8 беше регистрирано днес по границата между Киргизстан и района на Синцзян в Китай, съобщи Германският изследователски център за геонауки. Земетресението е било на дълбочина около 10 км.

Земетресение в Турция

Епицентърът е бил на 155 км западно от китайския окръг Аксу, където живеят около 535 хиляди души, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от ТАСС.

#Earthquake 147 km W of #Aksu (#China) 8 min ago (local time 10:15:01). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

