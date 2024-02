Жител на САЩ съди организаторите на лотарията Powerball и поиска да му платят 340 млн. долара.

Делото срещу Powerball е заведено от 60-годишния Джон Чийкс от Вашингтон. На 7 януари мъжът открива, че наборът от числа, които е избрал, е обявен за печеливш на уебсайта на лотарията. Чийкс отишъл да получи наградата, но му казали, че е станала грешка. Компанията, която поддържа уебсайта на вашингтонския клон, контрирала, че числата са тестови числа и случайно са съвпаднали с набора на Чийкс. Освен това му обяснили, че цифрите се появили на сайта в деня преди тегленето, а по време на играта е изтеглена съвсем различна комбинация.

Washington, D.C. resident John Cheeks sued Powerball organizers after a mistaken $340 million win.



His ticket matched numbers posted in error on the D.C. Lottery's website. Despite this, he was denied the prize. Cheeks seeks $340 million, citing negligence by lottery officials. pic.twitter.com/uak1oqPJ6p