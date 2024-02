Острогърби крокодили с остри муцуни се размножиха в охладителната система на атомната електроцентрала Turkey Point в американския щат Флорида.

NextEra Energy, която управлява централата, изчислява, че каналите и езерата на Turkey Point са дом на най-малко 400 възрастни влечуги. Това е почти четири пъти повече от 1992 г. Първото крокодилско яйце е открито близо до АЕЦ-а през 1978 г. Скоро стана ясно, че принадлежи на рядък крокодил с остра муцуна. По това време този вид се смяташе за застрашен. Предвиждаше се наказание за изтребването на негови представители. Енергийната компания не се отървава от яйцето, но нае екип от биолози, които да наблюдават влечугите.

