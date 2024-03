Въоръжен мъж застреля четирима души в Северна Германия, след което се предаде. Трагедията се разиграла в окръг Ротенбург, провинция Долна Саксония.

Заподозрян за убийствата е военнослужещ от германската армия. Сред жертвите, които са открити днес сутринта, има и дете.

