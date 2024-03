Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел поднесе съболезнования на семейството и приятелите на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, чието погребение се състоя днес в Москва.

Борел: Близкият изток е буре с барут, което може да се взриви

EU expresses its condolences to Alexei #Navalny’s family & friends as he is laid to rest. EU Ambassador & other diplomats are paying respects. Navalny’s beliefs will not disappear-ideas cannot be tortured, poisoned or killed. He remains an inspiration for many in Russia & beyond.