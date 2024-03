Александър Бублик от Казахстан ще играе за титлата на АТР 500 турнира в Дубай, след като сблъсъкът му с руснака Андрей Рубльов от полуфиналите завърши със скандал и дисквалификация за световния №5.

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY