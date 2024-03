Шофьор се вряза с автомобила си в тълпа от хора в полския град Шчечин. 19 души, сред които шест деца, са ранени.

33-годишният водач е полски гражданин и е бил подложен на психиатрично лечение през последните четири години, съобщиха от полицията, като изключиха възможността за тероризъм.

Един загинал и петима ранени, след като джип се вряза в болница в Тексас (ВИДЕО)

BREAKING: At least 14 injured, including 3 children, after a car drives into pedestrians in Szczecin, Poland. Suspect arrested. pic.twitter.com/PXjCOmqNwG

„Двама от ранените са в критично състояние. Общо 15 души са откарани в болница", съобщи губернаторът на провинцията Адам Рудавски. Свидетели разказват, че автомобилът е летял с висока скорост и е ударил хората, чакащи трамвай в центъра на северозападния град.

In Szczecin, Poland, a car hit 12 people at a pedestrian crossing - "Polish Radio".



The car drove into a crowd of people at full speed. The driver of the car disappeared from the scene, but was later arrested.



🔞Sensitive content. pic.twitter.com/lTyPQxYRNi