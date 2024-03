Риана изнесе първия си пълен концерт от 8 години насам за сватбата на индийски милиардер. Певицата, носителка на наградата "Грами", изнесе концерт в Индия на предсватбеното тържество на милиардера Анант Амбани и годеницата му Радхика Мерчант Джамнагар.

Съобщава се, че за сета са ѝ били платени 6,3 млн. долара. "Шоуто беше най-доброто", каза тя след изпълнението. "Не бях правила истинско шоу от осем години."

Rihanna's $6M performance of "All Of The Lights" in India at the son of Billionaire Mukesh Ambani's wedding pic.twitter.com/d1J4ZfvWzE