Вулканът La Cumbre на необитаемия остров Фернандина от архипелага Галапагос изригна, осветявайки нощното небе, докато лавата се спускаше към морето, предаде Voice of America (VOA). От Геофизичния институт на Еквадор заявиха, че последното изригване е било през 2020 г., но това е най-голямото от 2017 г. насам.

Пробуди се най-активният вулкан в Мексико (ВИДЕО)

Фернандина е дом на много животински видове, сред които игуани, пингвини и корморани. През 2019 г. учените откриха на острова и гигантска костенурка, която не бяха срещали повече от век, пише още VOA. Изследователите се опасяваха, че този вид вече е изчезнал.

Откриха хилядолетен коралов риф край Галапагоските острови в Еквадор (ВИДЕО)

The La Cumbre volcano on the uninhabited Fernandina island began erupting Saturday around midnight in what officials said could be its largest eruption since 2017.https://t.co/h6Fa1gwq5P pic.twitter.com/ZNGhqZAzRm