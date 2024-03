Стотици експлозии, последвани от силен пожар, станаха тази нощ в промишлен обект северно от американския град Детройт. В резултат на взривовете отломки са се разпръснали в радиус от 1,6 км. Полицията отправи призиви към местните жители да не се приближават до района.

Снимки в социалните мрежи показват пламъци и дим от обекта, намиращ се в малкото градче Клинтън в щата Мичиган, на около 40 км северно от Детройт.

Според съобщения в местни медии имало е стотици експлозии.

Не е известно какви материали са се запалили, което не позволява на властите да направят оценка на рисковете от замърсяване на въздуха.

Медиите определиха промишления обект като сграда за търговия на едро, специализиран в производство на нови за пушене, в това число и такива на базата на канабис.