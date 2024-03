Пенсиониран полковник от американската армия в Небраска е обвинен в изпращане на поверителна информация чрез сайт за запознанства, пише Би Би Си.

Дейвид Франклин Слейтър е арестуван в събота и днес ще се яви в съда. Той е работел до 2022 г. за Стратегическото командване на НАТО StratCom, което наблюдава ядрения ракетен арсенал на САЩ. Обвинен е в незаконно изпращане на документи, които „могат да бъдат използвани за причиняване на вреда на Съединените щати”.

