Филмовата индустрия отбеляза още една пълна със събития година – „Супер Марио“ управлява боксофиса, „Барбенхаймер“ се превърна във феномен, а Марго Роби се утвърди като звездата на световното кино.

Междувременно номинациите за „Оскар“ през 2024 г. отразяват колко бързо може да се промени съдбата в Холивуд. Миналата година по това време Марго Роби току-що беше участвала във „Вавилон“ - същинска бомба, която обаче не спечели „Оскари“.

Тази година тя се отправя към наградите като лицето на „Барби“, най-касовият филм за 2023 г., който събра 1,4 милиарда долара и е номиниран в осем категории. Кои обаче са най-любопитните детайли за 96-ата церемония за най-престижните кинонагради?

Любопитни факти за наградите на "Оскар" 2024 г. (ГАЛЕРИЯ)

Кога се провежда церемонията

Връчването на наградите „Оскар“ ще се проведе в неделя, 10 март, в Dolby Theatre в Лос Анджелис. Смятайки часовата разлика, церемонията ще започне в 1 ч. през нощта в България.

Кой е домакин на „Оскарите“?

Джими Кимъл, който водеше и миналогодишната церемония, ще поеме тази роля за четвърти път, което го изравнява с легенди като Упи Голдбърг и Джак Лемън. В резултат на това той изостава само от Джони Карсън (5), Били Кристъл (9) и Боб Хоуп (11). Кимъл открито споделя: „Винаги съм мечтал да водя „Оскарите“ точно четири пъти.“

Кой ще представя на наградите на Академията?

Миналогодишните големи победители в основните категории се завръщат, за да присъстват на шоуто по традиция. Сред звездите на сцената ще бъдат Брендън Фрейзър, Мишел Йео, Ке Хюи Куан и Джейми Лий Къртис.

Академията също така обяви, че легендите от „Белязаният“ Мишел Пфайфър и Ал Пачино също ще раздават награди, но е малко вероятно да го правят заедно. Други знаменитости, които ще украсят сцената на емблематичния Dolby Theatre, са Зендая, Матю Макконъхи, Джесика Ланг, Никълъс Кейдж, Махершала Али, Сам Рокуел и Лупита Нионго.

Номинираните за „Оскар“ ще се изявяват ли на сцената?

Всички оригинални номинирани песни ще бъдат изпълнени по време на галавечерта. Това означава, че Райън Гослинг ще изпее баладата I’m Just Ken на композиторите Марк Ронсън и Андрю Уайът от филма „Барби“. Другата номинирана - Били Айлиш, ще изпее What Was I Made For, която е написала заедно с брат си Finneas O’Connell.

Другите номинирани песни включват The Fire Inside на Даян Уорън от Flamin' Hot, която ще бъде изпълнена от Беки Джи, It Never Went Away на Джон Батист и Дан Уилсън от American Symphony, както и Wahzhazhe (A Song For My People) на Скот Джордж от „Убийците на цветната луна“.

Има ли промени в „Оскарите“ тази година?

Тазгодишното шоу идва без големи промени, освен че започва един час по-рано, което ще помогне на тези от вас, които искат го наблюдават през нощта, да го дочакат. Академията вече обяви и, че добавя нова награда - за най-добър актьорски състав, но тя няма да бъде връчена до „Оскарите“ през 2026 г.

Как мога да гледам „Оскарите“ в България?

За поредна година KINO NOVA ще направи киноманите по цял свят съпричастни към най-голямото събитие на големия екран. Най-напред обаче ще можете да се насладите на специалното студио по NOVA, което започва в 23:00 ч. на 10 март, а церемонията е веднага след него – в 01:00 ч. – по филмовия канал на Нова Броудкастинг Груп.