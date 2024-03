Херцогинята на Съсекс разкритикува "безкрайната токсичност" на социалните медии, разкривайки, че е била обект на "тормоз и злоупотреби", докато е била бременна с Арчи и Лилибет. Тя отбеляза още, че вече се държи на разстояние от подобни коментари заради своето благополучие.

'It's not catty, it's cruel': Meghan Markle says she was cyber-bullied while pregnant with Archie and Lilibet as she takes center stage at star-studded International Women's Day panel - while Prince Harry watches on from the front row https://t.co/iUocTAqRes pic.twitter.com/CRJeNebXHA