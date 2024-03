Френските спасители издирват седем души, сред които две деца, изчезнали след силните бури в южната част на страната, като се смята, че повечето от тях са били отнесени в автомобили на наводнени мостове, предаде АФП.

Четиричленно семейство, включително две деца на 4 и 13 години, е попаднало в наводненията, докато се е опитвало да премине по мост над река Гардон в село Дионс, северно от град Ним, съобщиха от префектурата. Бащата и двете деца все още се водят за изчезнали. Майката, която също е била в колата, е намерена от спасителите и откарана в болница, допълват властите.

