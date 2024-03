Започна най-очакваното събитие в киноиндустрията - 96-ата церемония за наградите - „Оскар“. „Опенхаймер“ на Кристофър Нолан, има най-много номинации - 13. Следва го „Барби“ - миналогодишният най-голям хит в боксофиса, който има 8.

Американският телевизионен водещ Джими Кимъл води наградите от емблематичния „Долби Тиътър“ в Лос Анджелис. Те се връчват на талантите на големия екран от 1929 г. насам. Академията за филмово изкуство и наука в Лос Анджелис ежегодно номинира и гласува в повече от 20 категории, най-престижните от тях са за най-добър филм, най-добър актьор и най-добра актриса.

Ето кои са номинираните по категории:

Най-добра актриса в поддържаща роля

Емили Блънт – „Опенхаймер“

Даниел Брукс – „Пурпурен цвят“

Америка Ферера - "Барби"

Джоди Фостър — „Nyad“

Да’Вайн Джой Рандолф – „The Holdovers“ - победител​

Da’Vine Joy Randolph wins the #Oscar for Best Supporting Actress. pic.twitter.com/hOyROjY40J — Film Updates (@FilmUpdates) March 10, 2024

Най-добър актьор в поддържаща роля

Стърлинг К. Браун – „Американска фантастика“

Робърт де Ниро – „Убийците на цветната луна“

Робърт Дауни Джуниър – „Опенхаймер“ - победител

Robert Downey Jr. has now won the #Oscar, Golden Globe, Critics Choice, SAG and BAFTA for his performance in ‘OPPENHEIMER’ pic.twitter.com/CwhA2zWCMt — Film Updates (@FilmUpdates) March 11, 2024

Райън Гослинг - "Барби"

Марк Ръфало – „Клети създания“

Най-добър дизайн на костюми

„Барби“

„Убийците на цветната луна“

„Наполеон“

„Опенхаймер“

“Голда”

„Клети създания“ - победител

‘POOR THINGS’ wins Best Production Design at the #Oscars pic.twitter.com/jLFOGBWZjD — Film Updates (@FilmUpdates) March 11, 2024

Най-добър звук

"Създателят"

„Маестро“

„Мисията невъзможна – Пълна разплата“

„Опенхаймер“

„Зона на интерес“

Най-добра оригинална музика

„Американска фантастика“

„Индиана Джоунс и реликвата на съдбата“

„Убийци на цветната луна“

„Опенхаймер“

„Клети създания“

Най-добър адаптиран сценарий

„Американска фантастика“ - победител

'American Fiction' secures the Oscar for Best Adapted Screenplay! Congratulations, Cord Jefferson! pic.twitter.com/OG1mEubS7I — The Academy (@TheAcademy) March 10, 2024

#AmericanFiction writer Cord Jefferson wins best adapted screenplay at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/APq1TBG0eL — The Hollywood Reporter (@THR) March 10, 2024

„Барби“

„Опенхаймер“

„Клети създания“

„Зона на интерес“

Най-добър оригинален сценарий



„Анатомия на едно падане“ - победител

Justine Triet and Arthur Harari win Best Original Screenplay at the #Oscars for ‘ANATOMY OF A FALL’ pic.twitter.com/oQkRhOOgds — Film Updates (@FilmUpdates) March 10, 2024

#AnatomyofaFall writers Justine Triet and Arthur Harari wins best original screenplay at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/MAh8Kk88OR — The Hollywood Reporter (@THR) March 10, 2024

„Маестро“

„Май декември“

„Минали животи“

„Задръжките“

Най-добър късометражен игрален филм

„След“

„Непобедим“

„Нощта на късмета“

„Червено, бяло и синьо“

„Чудесната история на Хенри Шугър“

Най-добър късометражен анимационен филм

„Писмо до прасе“

„Деветдесет и пет сетива“

„Нашата униформа“

„Пахидерме“

"Войната свърши! Вдъхновен от музиката на Джон и Йоко” - победител

‘WAR IS OVER! INSPIRED BY THE MUSIC OF JOHN & YOKO’ wins Best Animated Short Film at the #Oscars pic.twitter.com/HYBOSpMZ6Q — Film Updates (@FilmUpdates) March 10, 2024

Най-добра оригинална песен

„The Fire Inside“ от „Flamin’ Hot“

„Аз съм просто Кен“ от „Барби“

„It Never Went Away“ от „Американска симфония“

“Wahzhazhe" (Песен за моя народ) от “Убийците на цветната луна”

„За какво бях създаден?“ от "Барби"

Най-добър игрален документален филм

„Боби Уайн: Президентът на народа“

„Вечна памет“

„Четири дъщери“

„Да убиеш тигър“

„20 дни в Мариупол“

Най-добър кратък документален филм

„Азбуката на забраната на книги“

„Бръснарят от Литъл Рок“

Остров между

„Последният ремонтен магазин“

„Nǎi Nai & Wài Pó“

Най-добър международен филм

“Аз, капитанът” (Италия)

“Перфектни дни” (Япония)

“Обществото на снега” (Испания)

“Учителската стая” (Германия)

„Зона на интерес“ (Обединеното кралство) - победител

‘THE ZONE OF INTEREST’ wins Best International Feature Film at the #Oscars pic.twitter.com/ZJLDW0iEh4 — Film Updates (@FilmUpdates) March 11, 2024

Най-добър анимационен филм

„Момчето и чаплата“ - победител

'The Boy and the Heron' secures the Oscar for Best Animated Feature Film! Congratulations, Hayao Miyazaki and Toshio Suzuki! #Oscars pic.twitter.com/mwoxqfxuO2 — The Academy (@TheAcademy) March 10, 2024

„Елементарно“

„Нимона“

„Мечти за роботи“

“Спайдър-Мен: През Спайди-вселената”

Най-добри грим и прическа

„Голда“

„Маестро“

„Опенхаймер“

„Клети създания“ - победител

‘POOR THINGS’ wins Best Makeup and Hairstyling at the #Oscars pic.twitter.com/KUtp5eY4Hs — Film Updates (@FilmUpdates) March 11, 2024

„Обществото на снега"

Най-добър производствен дизайн

„Барби“

„Убийците на цветната луна“

„Наполеон“

„Опенхаймер“

„Клети създания“ - победител

Най-добър монтаж

„Анатомия на едно падане“

„Задръжките“

„Убийците на цветната луна“

„Опенхаймер“

„Клети създания“

Най-добра кинематография

„Ел Конде“

„Убийците на цветната луна“

„Маестро“

„Опенхаймер“

„Клети създания“

Най-добри визуални ефекти

„Създателят“

„Годзила минус едно“

„Пазителите на галактиката 3“

„Мисията невъзможна – Пълна разплата“

„Наполеон“

Най-добър актьор в главна роля

Брадли Купър - "Маестро"

Колман Доминго - "Ръстин"

Пол Джамати – „The Holdovers“

Килиън Мърфи – „Опенхаймер“

Джефри Райт – „Американска фантастика“

Най-добра актриса в главна роля

Анет Бенинг — „Nyad“

Лили Гладстон — „Убийците на цветната луна“

Сандра Хюлер – „Анатомия на едно падане“

Кери Мълиган - "Маестро"

Ема Стоун — „Клети създания“

Най-добър режисьор

Жюстин Трие — „Анатомия на едно падане“

Мартин Скорсезе – „Убийците на цветната луна“

Кристофър Нолан – „Опенхаймер“

Йоргос Лантимос — „Клети създания“

Джонатан Глейзър – „Зона на интерес“

Най-добър филм

„Американска фантастика“

„Анатомия на едно падане“

„Барби“

„The Holdovers“

„Убийците на цветната луна“

„Маестро“

„Опенхаймер“

„Минали животи“

„Клети създания“

„Зоната на интерес“