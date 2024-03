Песента „За какво бях създаден?“ от „Барби“ на попзвездата Били Айлиш спечели „Оскар“ в категорията си. Така тя стана единствената жена изпълнител, печелила по два пъти най-престижните отличия за филмовата си музика - освен златната статуетка, така и „Грами“ и „Златен глобус“.

Billie Eilish is the first woman to win the “Triple Crown” (Oscar, Grammy and Golden Globe) of film music TWICE! pic.twitter.com/1YQmCoEpaG