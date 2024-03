Саманта Фокс е обвинена в нарушение на обществения ред и напиване в самолет. 57-годишната звезда - която се радваше на успех в класациите през 80-те години на миналия век с песните Touch Me (I Want Your Body) и Nothing's Gonna Stop Me Now, буйства по време на полет за Германия. Тя е била арестувана на летище Хийтроу, след като е използвала заплашителни и обидни думи, за да предизвика тормоз, тревога и хаос на борда на полет на British Airways.

Арестуваха Саманта Фокс заради пиянски скандал на самолет

Всички пътници били принудени да напуснат полета, тъй като излитането било отложено, което означава, че полетът няма да може да кацне навреме поради строгите закони за въздушно пътуване в Германия. Всички останали пътници били настанени в хотел и преместени на полети на следващия ден - докато Сам прекарала нощта в килия.