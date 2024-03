Евродепутатите приеха правила за регулиране на системите с изкуствен интелект (ИИ) от вида на ChatGPT. Това е единственото по рода си законодателство в света.

Европейският комисар Тиери Бретон приветства в X "масовата подкрепа" на Парламента (523 гласа "за", 46 "против") за този текст, който установява "първите в света задължителни и всеобхватни правила за надежден изкуствен интелект".

I welcome the overwhelming support from European Parliament for our #AIAct —the world's 1st comprehensive, binding rules for trusted AI.



Europe is NOW a global standard-setter in AI.



