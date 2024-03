ЕС одобри пакет от 5 милиарда евро за закупуване на оръжия за Украйна. „Успяхме, имаме споразумение за Украйна. Фондът ще ни позволи да увеличим военната си подкрепа за страната с още 5 милиарда евро“, заяви първият дипломат на ЕС Жозеп Борел.

We made it: #Coreper agreed on the #UkraineAssistanceFund.



The Fund will allow us to step up our military support to #Ukraine with another €5 billion.



The message is clear: we will support #Ukraine with whatever it takes to prevail.#EuropeanPeaceFacility