Земетресение с магнитуд от 5.3 по скалата на Рихтер е регистрирано в Черна гора около 4.00 ч. в четвъртък сутринта, съобщава Европейският сеизмологичен център.

Държавната телевизия РТЦГ съобщи, че епицентърът на труса е бил в района на Никшич, на границата с Босна и Херцеговина. До момента няма данни за пострадали хора и сериозни материални щети.

Shallow M5.4 earthquake hit near Nikšić in Montenegro on Thursday night. #Earthquake #Montenegro #Bosnia #Hrvatska #Croatia #Sarajevo #Belgrade



