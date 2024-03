Изписаха от болница 87-годишния крал на Норвегия Харалд, след като му беше поставен постоянен пейсмейкър. Той ще остане в отпуск по болест до април.

Най-възрастният управляващ монарх в Европа трябваше да бъде репатриран в Норвегия с медицински транспортен полет на 3 март, след като получи инфекция по време на почивка на малайзийския остров Лангкави.

След завръщането си той беше приет в Университетската болница в Осло, където му поставиха постоянен пейсмейкър на мястото на временния.

"Негово величество кралят днес беше изписан от Rikshospitalet и се чувства добре. Той е в отпуск по болест до понеделник, 8 април, за почивка и възстановяване", се казва в изявление на двореца.

