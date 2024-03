SpaceX извърши третото тестово изстрелване на Starship - най-мощната ракета в света, която е от съществено значение за плановете на НАСА за кацане на астронавти на Луната и за надеждите на Илон Мъск за евентуално колонизиране на Марс.

Излитането от базираната в Тексас компания се състоя около 8:25 ч. местно време и бе предавано онлайн. Видеото гледаха над 1,5 млн. души.

