Бащата на стрелеца от училище в Мичиган, който уби четирима гимназисти, беше осъден за непредумишлено убийство. Съдът реши, че 47-годишният Джеймс Кръмбли е пренебрегнал нуждите на психичното здраве на 15-годишния си син, купувайки му пистолета, който е използвал при нападението през ноември 2021 г.

17-годишен американец е осъден на доживотен затвор за убийството на четирима гимназисти (СНИМКИ)

Съпругата на обвиняемия Дженифър Кръмбли ще получи присъда следващия месец по същото обвинение.

Делото срещу семейство Кръмбли е прецедент, тъй като за пръв път родители са обвинени в непредумишлено убийство заради престъплението на детето им. Техният син, Итън, беше осъден на доживотен затвор без право на замяна.

