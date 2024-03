Мъж хвърли две самоделни бомби в двора на руското посолство в молдовската столица Кишинев, съобщиха руските държавни медии.

Това се е случило, докато в избирателната секция са гласували руски граждани в последния ден от президентските избори.

In #Chisinau, #Moldova, a man threw a #Molotov cocktail at the #RussianEmbassy. He was detained by the police The access of people to the site was temporarily stopped, there were no injuries. #RussianElection #RussianElections #PutinWarCriminal #PutinsPuppet pic.twitter.com/pcCRDbEaRO