Проруските власти в молдовския сепаратистки регион Приднестровие заявиха, че експлозия във военен обект е била причинена от дрон, изстрелян от Украйна.

UPDATE : — ⚡️🇺🇦🇲🇩🇷🇺Ukrainian-backed forces from Moldova have attacked a military base in Tiraspol, the de-facto capital of the Pro-Russian breakaway region of Transnistria, with a kamikaze drone, destroying one helicopter – TASS pic.twitter.com/lbxH636AfU