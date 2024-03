You need a PR so you could be with big stars (от англ. Имаш нужда от пиар, за да може да бъдеш с големите звезди). Това пее в първата си рап песен PR експертът Максим Бехар. Той дебютира на музикалната сцена, като направи рап парче заедно с Мишо Шамара и неговия син Lil Sha.

Максим Бехар с екзотична вечеря от Сейшелите в „Черешката на тортата“

Максим Бехар е автор на текста, който посвещава на пиара. Това всъщност е първата песен в света, правена за този бизнес. Мишо Шамара и синът му живеят в Чикаго от десетина години. Lil Sha тръгна по стъпките на баща си и също прави музикална кариера, като вече има няколко песни в американските рап класации.