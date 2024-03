Мъж загина след падане от балон с горещ въздух в предградията на втория по големина град в Австралия Мелбърн, предаде "Асошиейтед прес".

Балонът излетял от северните предградия на Мелбърн и е бил във въздуха около 30 минути преди мъжът да падне от коша. Тялото е намерено в жилищен район, който беше затворен за движение от полицията на щата Виктория. Балонът се е приземил благополучно на километри от мястото, където е открит трупът.

Инцидентът се разследва, включително от регулаторните органи за въздушната сигурност.

There are a string of investigations underway tonight after a hot air balloon flight took a tragic turn when a passenger fell to his death. The man plunged 450 metres to a street in Melbourne, leaving fellow passengers and residents in shock. https://t.co/zDK9ax8qo5 #7NEWS pic.twitter.com/nkonSVbu4R