Мъж от северната част на щата Ню Йорк беше принуден да се раздели със своя необичаен домашен любимец - алигаторът Албърт. Местните власти иззеха влечугото, тъй като е било незаконно притежавано от собственика му Тони Каваларо. Животното било 30-годишно.

Please sign the petition to bring Albert the Alligator home!



Albert the Alligator has lived with Tony for 34 years- without incident!



But for some reason, NEW YORK decided to take Albert from the only home he’s ever known.



He’s a big baby who doesn’t know he’s supposed to be… pic.twitter.com/gggjZlKKvN