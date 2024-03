Нов графит на Банкси в Лондон отправя послание, свързано с околната среда, съобщи АП. Художникът потвърди, че творбата в парк Финсбъри е негова.

I own the flats daubed with the new Banksy - but I WON'T put up tenants' rent: Man behind £400,000 north London block calms neighbours' fears they will be priced out after latest artwork - but admits a crazy offer from a superfan may tempt him to sell https://t.co/Ofw1nYuKbL pic.twitter.com/NzZjlxGmL9